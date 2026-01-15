Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde 2026 yılının ilk olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında yapıldı. Belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, şehir genelini ilgilendiren toplam 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İtfaiyeye 32 Yeni Hizmet Aracı

Meclis toplantısında, afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 32 adet hizmet aracı alımı oy birliğiyle kabul edildi. Alınacak yeni araçlarla birlikte itfaiye teşkilatının araç filosunun güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Üreticiye Yüzde 50 Hibeli Yem Desteği

Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri de tarım ve hayvancılığa yönelik destekler oldu. Yerli üreticiyi desteklemek ve üretimi teşvik etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan üreticilere yüzde 50 hibe ile yem desteği sağlanması kararlaştırıldı. Alınan bu kararla, üreticilerin maliyet yükünün azaltılması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Denetim Komisyonu Üyeleri Belirlendi

2026 yılının ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu üye seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda; Şems Sezal, Ömer Özberk, Yaşar Yıldız, Erkan Döner ve Ramazan Taşdemir Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sona erdi.