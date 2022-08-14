Şampiyonaya katılan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.
Mustafa Sayın Güreş Sahası'nda 13 sıklette düzenlenen şampiyonaya 16 ilden 750 sporcu katıldı.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş "Amacımız bu sporumuzu tüm illerimize yaymak." dedi.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur’da, 3500 yıla yakın bir geçmişi olan aba güreşimizi doğudan batıya kuzey güneye yeni kuşaklarımıza tanıtacağız” ifadelerine yer verdi.