Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, 2017'de çıkardığı Voice Of The Trumpet adlı ilk albümüyle "Trompetiyle sansasyonel bir etki yaratan genç yıldız" olarak tanımlanan Lucienne Renaud Vary sahne aldı.

Lucienne Renaud Vary'a konserde Başkent Quartet orkestrası eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Vary'nin performansı sanatseverlerden alkış aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, festivalin Mersin için oldukça önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konserde, festivale katkı sunanlara plaket sunuldu.