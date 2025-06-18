Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 21 yıl 41 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.