Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması'na katılarak gençlerin sorularını yanıtladı. Hukuk kariyerinden geleceğin mesleki trendlerine, yargıdaki teknolojik dönüşümden güncel soruşturmalara kadar pek çok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hukukta Uzmanlaşma ve Geleceğin Gözde Alanları

Hukuk fakültesi öğrencilerine ve genç avukatlara tavsiyelerde bulunan Bakan Gürlek, avukatlık mesleğindeki yoğun rekabete dikkat çekti. Türkiye'de halihazırda 211 bin avukat bulunduğunu hatırlatan Gürlek, yeni müvekkil bulabilmek ve rekabette öne çıkabilmek için mutlaka ihtisaslaşma gerektiğini belirtti.

Gelecekte öne çıkacak ve avukatların yönelmesi gereken alanları şu sözlerle sıraladı:

Deniz Ticareti Hukuku

Konkordato Hukuku

Sigorta Hukuku

Tahkim Hukuku

Kaliteli ve kendini ispatlamış bir hukukçunun her zaman aranan isim olacağını vurgulayan Gürlek, her alanda dava alma devrinin kapandığını ifade etti.

Yargıda Yapay Zeka Dönemi: UYAP Yenileniyor

Türkiye'nin gelecek 10 yılda adalet alanındaki ihtiyaçlarına değinen Gürlek, dünyada yapay zekanın artık göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı olarak bu alanda önemli adımlar attıklarını söyleyen Gürlek, "UYAP'ta şu an birçok yapay zekayla işlem başladı. Özellikle avukatlarımızın hayatını kolaylaştıran müdahaleler yapıldı" diyerek yargı sisteminin dijitalleştiğine dikkat çekti.

Sosyal Medya Suçları ve Dijital Düzenleme Vurgusu

Gençlerin sosyal medyada karşılaştığı hakaret, dolandırıcılık, kişisel verilerin ihlali ve siber suçlarla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, dijital mecraların başıboş bırakılamayacağını vurguladı. Sosyal medyanın da kuralları ve kanunları olması gerektiğini belirten Gürlek, suç işleyen hesapların gerçek sahiplerinin tespit edilerek etkin bir mücadele yürütüleceğini kaydetti.

Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturması ve Faili Meçhul Birimleri

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmayla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtladı. Bakanlık bünyesinde faili meçhul suçların araştırılmasına yönelik özel bir birim oluşturduklarını hatırlatan Gürlek, yeni teknolojilerin bu süreçte aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

Devletin temel görevinin cinayetlerin failini bulmak olduğunu vurgulayan Gürlek, "Orada bir insan var. Devlet de bir cinayet varsa bunun failini mutlaka bulmak zorunda. Bu hem kamu vicdanlarını tatmin ediyor hem de vatandaş 'ileride mutlaka devlet bu adama hesabını soracak' diyor. Muhsin Yazıcıoğlu hepimizin sevdiği bir liderdi. İnşallah ona Ankara Başsavcılığımız çalışıyor" diye konuştu.

Gençlere Üniversite Yılları İçin Hayat Tavsiyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olduğunu anlatan Bakan Gürlek, gençlere üniversite yıllarını yalnızca ders çalışarak geçirmemeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilik hayatının çok hızlı akıp geçtiğini belirten Gürlek, sosyal alanlar oluşturulmasını, hobi edinilmesini, yabancı dil öğrenilmesini ve yüksek lisans yapılmasını önererek, ilerleyen çalışma hayatında bunlara vakit bulmanın zor olacağını sözlerine ekledi.