Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün kamu kurumlarındaki gizli yapılanması ve faaliyetleri deşifre edilmeye devam ediliyor. Ekipler, örgütün kamu mensuplarının evliliklerini tamamen örgütsel bir sistem içerisinde organize ettiğine dair çok önemli bilgi ve belgelere ulaştı.

Soruşturma derinleştirildikçe, örgütün bu süreçleri nasıl yönettiği tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı.

ByLock Çözüldü: Örgüt İçi Evlilikler Nasıl Organize Edilmiş?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, bir kadın örgüt mensubunun kullandığı ByLock hesabına ait tespit ve değerlendirme tutanakları incelendiğinde, örgüt içi izdivaç görüşmelerine dair çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Sözde Sorumlular Takip Etmiş: Örgüt mensuplarının evlilik süreçlerinin sözde 'abi' ve 'ablalar' tarafından yakından takip edildiği tespit edildi.

Detaylı Fişleme Listeleri: Kadın örgüt mensuplarının kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarının da özenle kayıt altına alındığı belirlendi.

Mahrem Yapılanmaya Özel Eşleştirme: Oluşturulan aday havuzundan, özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmalarında faaliyet gösteren kişilere uygun adaylar seçilerek örgüt sorumlularının kontrolünde görüştürüldüğü saptandı.

15 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 15 Tutuklama

Elde edilen deliller ve ByLock içerikleri doğrultusunda, aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve MİT’in ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26’sı yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, FETÖ/PDY’nin kamudaki mahrem yapılanması ve gizli izdivaç sisteminin tamamen çökertilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.