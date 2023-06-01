Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pek çok branştan alımın gerçekleşeceği ilana ilişkin gözler Adalet Bakanlığı'na döndü. Peki Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler....

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı bu yıl farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 22 bin 43 personel alımı yapacak. Başvuru işlemleri 25 Nisan'da başladı ve son başvurular 11 Mayıs'ta tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden neredeyse 3 haftalık bir zaman geçti. Ancak Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları duyurulmadı. Sonuçların en geç Haziran ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyuru yayınlandığında detaylar eklenecektir. Sonuçların ilan edilmesinin ardından sınav tarihleri detaylı olarak açıklanacak.

Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı 2023 | Adalet.gov.tr 22 bin 43 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İnfaz koruma memuru, zabıt katibi...



SONUÇLAR ADALET.GOV.TR ADRESİNDE OLACAK!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra Adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak. Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandığında sonuç sorgulama ekranı haberimize eklenecektir.

Adalet Bakanlığı başvuru sonuç ekranı 2023 | Adalet.gov.tr 22 bin 43 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İnfaz koruma memuru, zabıt katibi...



ADALET BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek..

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