Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 30 Temmuz – 6 Ağustos 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde yürüttüğü operasyonlarda önemli başarılar elde etti. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, çeşitli suçlara ilişkin çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

226 Aranan Şahıs Yakalandı, 9 Kişi Tutuklandı

Yapılan operasyonlarda aranan şahıslara yönelik yoğun bir takip gerçekleştiren jandarma ekipleri, toplamda 226 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu kişilerden 9’u tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği, 23 adet muhtelif kazı malzemesi, 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 38 kök kenevir bitkisi, 14 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

37 Şüpheliye Yasal İşlem, 2 Tutuklama

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, izinsiz kazı yapmak, yasadışı ekim ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 1 kişiye ise adli kontrol kararı uygulandı.

DEAŞ’a Yönelik Soruşturma

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma başlatılan M.K. (30) isimli şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

BTÖ’ye Ait Malzemeler İmha Edildi

Şehit J.Er Kadir Can (2025/102) operasyonu kapsamında Ekinözü ilçesi kırsalında yapılan arama faaliyetlerinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen bir çukurda, taşlarla gizlenmiş muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.