Anoreksiya Nervozaya Yenildi: Kalbi Yoğun Bakımda Durdu

Cezaevi sürecinde ciddi sağlık problemleri yaşamaya başlayan Nihal Candan, kısa süre önce tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Candan’ın kalbi durdu. Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Candan’ın kalbinin tekrar durduğunu ve müdahale edildiğini duyurdu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Nihal Candan yaşamını yitirdi.

Nihal Candan Kimdir?

Gerçek adı Gülnihal Çiçek olan Nihal Candan, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin’de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı. 2014 yılında TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” adlı moda yarışmasıyla tanındı ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kardeşi Bahar Candan ile birlikte “Candan Kardeşler” olarak adından söz ettiren Candan, farklı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Televizyon kariyerine yarışma programlarıyla devam eden Candan, özellikle Survivor gibi yapımlarda da boy göstererek ekranlarda yer almayı sürdürdü. Moda ve sosyal medya alanında aktif olan Candan, influencer kimliğiyle de dikkat çekiyordu.

Cezaevinde Başlayan Hastalık: Anoreksiya Nervoza

Kasım 2023’te kardeşi Bahar Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde kaldığı süre boyunca anoreksiya nervoza adlı ciddi bir yeme bozukluğuna yakalandı. Bu süreçte 37 kiloya kadar düşen Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Ancak yaşadığı zorluklar tahliye sonrasında da devam etti. Candan’ın kilosu 23’e kadar geriledi ve tedavi altına alındı.

Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Nihal Candan kurtarılamadı.