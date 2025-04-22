Kahramanmaraş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, anlamlı etkinliklerle kutlandı. Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen kutlamalar, özel çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliklerde en çok dikkat çeken bölümlerden biri, jandarma köpeğinin gerçekleştirdiği özel gösteri oldu. Çocuklar, eğitimli köpeğin gösterilerini büyük bir heyecanla izlerken, jandarma ekipleri de çocuklarla yakından ilgilenerek onların neşesine ortak oldu.

Kutlamalar kapsamında Down sendromlu çocuklar, sahneye çıkarak birbirinden özel performanslar sergiledi. Dans, müzik ve gösterilerle renklenen etkinlikte, çocukların sahne heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Kutlamaların bir diğer önemli noktası ise bando takımının dinletisi oldu. Çocuklar, müzik eşliğinde bayramın coşkusunu doyasıya yaşarken, veliler ve etkinliğe katılan davetliler de bu anlamlı anlara tanıklık etti.