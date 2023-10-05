İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 25 ilçede yapılan operasyonda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek” ifadelerini kullandı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)