Türkiye genelinde dijital dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve siber suç odaklarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamlı operasyonlarla sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde son 5 gün içerisinde 25 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İl Cumhuriyet Başsavcılıkları takibinde yürütülen operasyonlarda yüzlerce şüpheli kıskıvrak yakalandı.

286 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Operasyonlar kapsamında nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis oynatma ve finansman sağlama, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına bulaştığı saptanan 473 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 286’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 92 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Vatandaşı Ağlarına Böyle Düşürmüşler

Dijital ve saha incelemeleri neticesinde şüphelilerin kullandığı yöntemler de bir bir deşifre edildi. Zanlıların;

Sosyal medya platformları ve sahte (phishing/oltalama) siteler üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora talebiyle vatandaşları dolandırdıkları,

Vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık edip reklamını yaptıkları,

Müstehcen çocuk görüntülerini depoladıkları tespit edildi.

Bakanlık: "Mücadelemiz Tavizsiz Sürecek"

Operasyonun ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, suç odaklarına karşı duruşun kararlılıkla süreceğini belirtti. Yapılan açıklamada; "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verilirken operasyonda emeği geçen emniyet mensupları, MASAK ve başsavcılıklar tebrik edildi.