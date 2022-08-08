Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi 1951 yılında Türkiye'de açılan ilk 7 imam hatip lisesinden birisi.

Köklü yapısı ile 70 yıldır on binlerce mezunlar verdi, açıldığı günden beridir hem ortaokul hem lise olarak hizmet verirken 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildiğinde ortaokul bölümü kapatıldı.

25 yıl aradan sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılında il milli eğitim müdürlüğünün girişimleri ile ortaokul bölümü tekrar açıldı.

Ortaokul bölümü için 3 sınıf ve 90 kontenjanla öğrenci alımı yapılacak olup adaylar 20 Ağustos'a kadar ön kayıt yaptırabilecek, 24 Ağustos tarihinde sınava girecek öğrencilerden başarılı olanlar kayıt hakkı kazanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan okul müdürü Muhammed Kılıçsallayan 60 derslikli okul proje okulu statüsünde olup sosyal donatılarıyla teknolojik altyapısıyla ve seçkin öğretmenleriyle Kahramanmaraş'ın gözde okullarından olup hem ortaokul hem de lise eğitimi ile hizmet verdiğini ifade etti.