Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Tekerlekli Sandalye Vakfı ile yaptığı iş birliği kapsamında teslim aldığı 250 tekerlekli sandalyenin 150’sini ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, 100 ünü ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde ki engellilere gönderecek.

İstanbul Bakırköy’ de bulunan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi’nde sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için program düzenlendi.

Dernek Genel Başkanı Semra Çetinkaya, tekerlekli sandalyeleri teslim etmelerinden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Deprem bölgesine daha önce 2 kez tekerlekli sandalye gönderdiklerini ve buna devam edeceklerini anlatan Çetinkaya, tekerlekli sandalyelerin de ayakkabı ve benzeri ürünler gibi bir kullanım ömrü olduğunu, bu nedenle ihtiyacın devam ettiğini dile getirdi.

