Bakanlık, asrın felaketi sonrasında kırsal mahallelerdeki köy tipi konutlar için betonarme ve hafif çelik konstrüksiyon sistemli olmak üzere iki ayrı teknikle ev yapımını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu çerçevede Kahramanmaraş genelinde etaplar halinde ihaleler düzenliyor. Bakanlığın 60.paket olarak nitelendirdiği betonarme olarak inşa edilecek 100 köy tipi konut için düzenlediği ihalede projenin maliyeti 1 milyar 197 milyon olarak belirlendi. İhaleye 5 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif ise 890 milyon lira oldu. Firmanın, evleri 365 günde bitirmesi öngörülüyor. 60.paketteki 252 konutun, mahallelere göre dağılımı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak