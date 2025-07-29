Yalnız Yaşayan Yusuf Akıncı’dan Haber Alınamıyordu

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran Mahallesi Selvi Sokak’ta yalnız yaşayan 27 yaşındaki Yusuf Akıncı, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Akıncı’dan bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gitti.

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Evde Hareketsiz Bulundu, Sağlık Ekipleri Ölümünü Tespit Etti

Eve giren yakınları, Akıncı’yı hareketsiz halde görünce durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Otopsi İçin Hastaneye Kaldırıldı

Yusuf Akıncı’nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.