29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilan edilen Cumhuriyet yönetimi anısına her yıl düzenlenen Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı, bu yıl da 29 Ekim’de büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak.

Bu yıl 29 Ekim, çarşamba gününe denk geliyor. Bu durum, hem çalışanlar hem de öğrenciler tarafından “29 Ekim resmi tatil mi?” ve “28 Ekim yarım gün mü?” sorularını gündeme getirdi.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim, ülkemizde Ulusal Bayram olarak kabul edilmektedir. Bu anlamlı günde, Türkiye’nin içinde ve dışında devlet adına sadece 29 Ekim’de resmi törenler düzenlenmektedir. Resmi tatil takvimine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, devlet kurumları ve okullar için tam gün tatildir.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Bayram kutlamaları, 28 Ekim saat 13.00’ten itibaren başlayarak 29 Ekim boyunca devam eder. Bu kapsamda, okullar 28 Ekim günü yarım gün tatil yapacak; özellikle üniversitelerde 28 Ekim sabah dersleri yapılırken öğleden sonra tatil uygulanacaktır.

Özel sektörde çalışanlar için ise, 28 Ekim günü yarım gün mesai uygulanacak; 29 Ekim günü ise tam gün ek mesai hakkı verilecektir. Bu düzenleme, çalışanların ve öğrencilerin bayram programlarını ve tatil planlarını rahatlıkla yapabilmesi amacıyla yürürlüğe girmiştir.

