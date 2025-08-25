Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği, konserlerden kültürel buluşmalara, çocuk aktivitelerinden yarışmalara kadar pek çok program ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu kapsamda, fuarın en özel organizasyonlarından biri olan “3. Uluslararası Kahramanmaraş Karacaoğlan Âşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı” KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından ve Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinden Kahramanmaraş’a gelen halk ozanları, sazın ve sözün ustalıkla buluştuğu gecede sahne aldı.

Âşıklar, atışma, muamma, lebdeğmez, güzelleme gibi geleneksel dallarda hünerlerini sergilerken; türküler ve deyişler de alanı dolduran yüzlerce katılımcıya duygu dolu anlar yaşattı. Bağlamanın tınısı eşliğinde sahneye çıkan ozanlar, yüzyıllardır süregelen âşıklık geleneğini günümüze taşıdı. Katılımcılar, söz sanatlarının inceliği ve sazın büyülü ezgileriyle kültürel mirasın yaşatıldığı eşsiz bir geceye tanıklık etti.