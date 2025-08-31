Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kahramanmaraş'ta da valilik tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda, Vali Mükerrem Ünlüer ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş davetlileri karşıladı.

Vali Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Zafer'in milletin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının en güçlü simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Ünlüer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünde anlamını bulan bu azim ve kararlılık, 103 yıl önce kazanılan Büyük Zafer ile tüm dünyaya ilan edilmiş, milletimizin omuz omuza, yürek yüreğe verdiği destansı mücadelenin en şanlı sayfalarından biri olarak tarihimizde yerini almıştır." dedi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.