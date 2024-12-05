İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Gürz-28" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 30 ilin cumhuriyet başsavcılıkları ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, şüpheli terör örgütü mensuplarına yönelik Gürz-28 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.