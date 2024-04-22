Kahramanmaraş’ta çarık ve yemeni ustası kadın, 30 yıldır dede ve baba mesleğine devam ettiriyor.

Kahramanmaraş’ta tarihi Kapalıçarşı’da çarık imalatçısı olan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Çiğdem Kopar, Kahramanmaraş’ın tescilli ürünü olan çarık ve yemeni mesleğini yıllardır devam ettiriyor.

Kahramanmaraş Yıllardır çarık modellerini büyük bir hevesle yapmaya çalıştığını ifade eden Kopar, " Ben 4. kuşağım. Kardeşlerim, abim, eşim ve ben dedemin, babamın mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Çiğdem Kopar, Tarihi Kapalıçarşı’da hizmet verdiklerini söyleyerek, “Bayan çarıkçı olarak ilk görenler şaşırıyor. Ama artık belli bir müşteriye sahibiz. Fiyatlarımız ise orijinal deri ve el emeği olmasına göre kendi imalatımızı yaptığımız için bayağı bir fiyatın altında satıyoruz.” Dedi.