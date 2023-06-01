Dünya, 2020 yılında koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına salgından milyonlarca vatandaş etkilendi.

Türkiye'de de büyük kayıpların yaşandığı salgın döneminde, tedbir amaçlı maske kuralı vardı.

Maske kullanmadan dışarı çıkanlara polis ekiplerince cezalar kesildi.

Para cezaları geri alınacak

900 TL para cezası ödeyen vatandaşlar ise bu durumdan şikayetçiydi. Konuya ilişkin ise atılan adım yüzleri güldürdü.

Bu dönemde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı.

Karara göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

309 milyon TL iade edilecek

Maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi.

Kesilen cezalara ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

Böylelikle 321 bin 380 kişiye kesilen cezaların iade tutarı 309 milyon TL’yi bulacak.

Salgın süresince 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesilmişti.

Toplam ceza ise 3 milyar liraydı. Her dört kişiden birinin ise cezayı ödediği tespit edildi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza ise çıkan yasa kapsamında silinmişti.