AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel 31 mart yerel seçimleri için start verdi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklanır açıklanmaz saha çalışmalarına başlayan Görgel, gün boyu ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Şairler Tepesinde dava arkadaşlıklarıyla bir araya geldi. 3 Kademe İl Teşkilatı toplantısında partililerle buluşan Görgel, “Kahramanmaraş’ı yeniden değil, yeni Kahramanmaraş’ı oluşturabilmek için inşallah hep beraber çalışacağız. Allah nasip ederse bu kutlu görevin her saniyesini değerlendirebilmek için gayret edeceğiz” dedi.