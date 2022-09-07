AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün yer aldığı heyet Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile toplantı gerçekleştirdi. Ankara’da yapılan görüşmede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen de yer aldı.

32 Milyonluk İlave Destek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle şehir genelinde sürdürülen Şehir Meydan Projesi, Tekke Kentsel Dönüşüm, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı, Kılavuzlu Millet Bahçesi projelerinde gelinen süreçlerin değerlendirildiği toplantıda yeni yatırımlar için de destekler alındı. Bakanlık tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi’ne sokak sağlıklaştırma ve tarihi kent merkezi kamulaştırma çalışmaları için toplam 32 Milyon TL’lik daha destek verildi. Görüşmede ayrıca Elbistan’da süren kentsel dönüşüm çalışmaları için 50 bin metrekarelik rezerv alan oluşturulması kararı alındı.

Şehrimiz İçin Çalışıyoruz

Gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “AK Parti Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, Milletvekilimiz Habibe Öçal, İl Başkanımız Fırat Görgel ve Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile toplantı gerçekleştirdik. Bakanlığımız tarafından şehir genelinde devam eden çalışmalarımızla ilgili gelinen son durumları değerlendirdik. Yine bu görüşmemizde şehrimiz için ilave 32 Milyon TL’lik destek de aldık. Sayın Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurum ve Ünal’a Teşekkür

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldik. Yapılan görüşmeden bakanlığımızın ilçemiz genelinde sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra ilave destek kararı da alındı. Tarihi Kent Merkezi 1. Etap yapım çalışmaları ile kent meydanı projemiz için toplam 17 Milyon TL’lik destek aldık. Yine Elbistan’ımızdaki kentsel dönüşüm çalışmalarımızda kullanılmaz üzere 50 bin metrekarelik rezerv alan desteği sağlandı. İnşallah bu alanda yatay mimarinin en güzel örnekleri sergilenip Elbistan’ımız için yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Destekleri için Sayın Bakanımız Murat Kurum’a, her zaman yanımızda olan AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.