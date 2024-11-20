Yapılan çalışmalar sonucunda: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Kasten Yaralamagibi suçlardan 3 farklı suç ve 5 ayrı dosyadan hakkında 33 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. (29) isimli şahıs, Karaelbistan Mahallesi’nde tespit edilerek gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Buradaki yasal süreç sonrasında tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.