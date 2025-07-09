Kahramanmaraş'ta 5 yaşında yakalandığı diyabetin yol açtığı böbrek yetmezliği nedeniyle 15 yıldır diyaliz tedavisi gören 35 yaşındaki Halil Karasu, kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Merkez Onikişubat ilçesi kırsal Kavlaklı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Halil Karasu'ya henüz 5 yaşındayken diyabet, 15 yaşına geldiğinde ise kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Aynı anda iki hastalıkla birden mücadele eden ve 15 yıldır haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Karasu'ya, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki gencin böbreği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla nakledildi.

Baba Burhan Karasu da organ bağışı konusunda tüm vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi görevlilerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali İşler de bu yıl biri canlıdan olmak üzere toplam 12 organ nakli gerçekleştirdiklerini anlattı.

Karasu'nun yaklaşık 30 yıldır diyabet hastalığıyla mücadele ettiğini belirten İşler, "Buna bağlı olarak 15 yıldır hemodiyaliz tedavisi görmekteydi hastamız. Bizim de nakil listemizde olan hastamıza, Niğde'de bir trafik kazası sonrası organ bağışı oldu. Organ bağışı sonrası da böbreği Halil'e uygun bulduk." dedi.

Naklin başarıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren İşler, hastanın durumunun stabil olduğunu ve gelecek günlerde taburcu edeceklerini sözlerine ekledi.