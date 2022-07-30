Merkez Dulkadiroğlu İlçesinde yaşayan Fevzi Karabörk, tarihi ulu cami yanında 35 yıl önce derme çatma bir kulübe, evinde yaptığı şam tatlısını satmaya başladı.

Karabörk'ün 2 metrekare genişliğindeki kulübesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yenilenerek daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Buradan elde ettiği gelirle 6 çocuk büyüten Karabörk, tatlısının sırrını soranlara "abdest, dua ve salavat" cevabını vermekle yetiniyor.

Karabörk, bu zamana kadar hiçbir zaman para hırsına bürünmediğini ifade etti.