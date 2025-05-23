İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ silahlı terör örgütüne ilişkin harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi.

Bunun üzerine de 36 ilde operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezi 36 ilde terör örgütü FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.