Birinci derece kademeye çıkan memurları yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede tarih netleşiyor. Emekli ikramiyesi ve maaşı etkileyecek düzenlemenin en erken 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bir yandan memur maaş zammını belirleme süreci devam ederken diğer yandan da birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge sağlayacak düzenlemenin çalışmaları sürüyor.

Memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdurmaları halinde emekli maaşlarına en az 4.500, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıması olacak.

3600 ek gösterge düzenlemesinin en erken 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

