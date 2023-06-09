Asgari ücret için düğmeye basıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine toplanacak. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi olmak üzere komisyon 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.

YENİ KABİNEDE İLK GÜNDEM ASGARİ ÜCRET OLDU

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ücretlerinde iyileştirme yapılarak alım gücünün artırılması talimatını verdi. İlk adım olarak ücretler iyileştirilerek alım gücü artırılacak. İkinci adım olarak artan alım gücünün korunması hedeflenecek. Bu doğrultuda ilk adım asgari ücret olacak.

Erdoğan, vakit kaybetmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması talimatını verdi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Işıktan'ın önümüzdeki hafta içerisinde işçi tarafınını temsilen TÜRK-İş ve işveren tarafını temsilen TİSK'le bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bununla beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmen toplantılarına başlamış olacak. Yeni dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere; zamlar belirlenirken sosyal devlet anlayışı çerçevesinde enflasyon farkı ve refah payı geçerli olacak. Burada ilk hedef alım gücünün artırılması olacak. Daha sonra gelir vergisi dilimleri yeniden belirlenerek tüm çalışanların gelirleri artırılacak.

MALİYE BAKANLIĞI VE MERKEZ BANKASI KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve yeni ekonomi ekinin alacağı yeni tedbirlerle artan alım gücünün korunması için yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda orta vadeli plan açıklanacak. Merkez Bankası burada maliye politikasını yöneten Şimşek ile koordineli olarak çalışacak. Yeni Merkez Bankası Başkanı için Hafize Gaye Erkan ismi öne çıkıyor. Yeni Merkez Bankası başkanı için son kararı Başkan Erdoğan verecek.



3 VERİ O RAKAMA İŞARET ETTİ

Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11.650 TL alım gücü işçi tarafının masaya getireceği önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

Bakanlığın 3 aydır gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masada olacak.

Bu veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor.

1. Yüzde 20 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 111 TL olacak.

2. Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 3'lü veri o rakama işaret etti: Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

3. Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.

4. Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.

MEVCUT DURUMDA İŞVEREN MALİYETİ 11.759 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11.759,40 lira. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551,24 lirasını sosyal güvenlik primi, 200,16 lirasını işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.