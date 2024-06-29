Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesi daha önce tamamlanmıştı.

Kararname ile adli yargıda 4 bin 9, idari yargıda ise 290 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Söz konusu Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları 14 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış, 20 ile yeni başsavcı, 45 ilçeye ise Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapılmıştı.

4 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları'na ilişkin kararname de atama kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Zafer Koç'un yerine Yakup Ali Kahveci getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Mustafa Gökçe ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.