Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

4 büyükler sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Galatasaray'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş ve Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u ise saha olayları nedeniyle disipline gönderdiği belirtildi.

Mahmut ve Nakajima'da sevk edildi

Öte yandan Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile Antalyaspor futbolcuları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima'nın kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Recep Uçar, tedbirli olarak disipline gönderildi

Ayrıca Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.