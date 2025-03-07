Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyonda: M.B. isimli şahıs 785,54 gram metamfetamin maddesi ile, A.G., E.T. ve V.T. isimli şahıslar ise 1245 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet 7.65 fişek, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 12 adet fişekle birlikte ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalara devam edileceğini belirtti.