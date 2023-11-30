Kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak, bireylerin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve entelektüel düzeyi artırmak için kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, 2 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programla başlayacak. Saat 19.00’da başlayacak açılış programında Şair – Yazar Ramazan Avcı, ‘Dünden Bugüne Kahramanmaraşlı Halk Şairlerimiz’ konulu konferansta edebiyatseverlere seslenecek. Devamında; Ahmet Karakaya, Eshabil Karademir, Ayşe Karataş, Ali İhsan Öksüz, Fuat Bostancı, Muzaffer Aslan ve daha birçok halk şairinin katılımıyla şiir şöleni gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek açılış programına tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu ve 10 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/29/4-uluslararasi-kahramanmaras-siir-ve-edebiyat-gunleri internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.