Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 5-17 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak gerçekleştirdiği güvenlik ve asayiş operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda suç ve suçlulara göz açtırılmadı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 407 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Bu kişilerden 16’sı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Özellikle organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda dikkat çekici miktarda suç unsuru ele geçirildi.

İl Jandarma ekiplerinin operasyonlarında; 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 3.188 adet mermi, 30 bin boş makaron, 250 paket kaçak sigara, 890 adet Captagon hap, 795 adet sentetik hap, 210 kök kenevir, 735 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu ticareti, yasa dışı ekim ve izinsiz kazı gibi suçlara karıştığı tespit edilen 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin temini için benzer operasyonların aralıksız süreceği vurgulandı.