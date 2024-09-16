Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 206 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 337 kişi yaralandı, 10 bin kişi ise halen kayıp.

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği 3 bin 584 katliamda 7 Ekim'den sonra doğan 171 bebek dahil 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın öldürüldü.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 36 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde 19 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti.

İsrail'in saldırılarında zarar görenlerin yüzde 69'u kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu