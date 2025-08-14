Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ile AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor arasında daha önce yapılan protokol kapsamında, 46 EDE 46 plakası kulübe tahsis edildi. Satışından elde edilecek gelirin kulübe bağışlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca’nın görüşmeleri sonucunda, plaka bugün itibarıyla açık artırma yöntemiyle taraftarların beğenisine sunuldu. Kulüp yönetimi, desteklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Gökduman’a teşekkür etti.

Açık artırma 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar sürecek.

Başlangıç fiyatı 1 milyon 500 bin TL olarak belirlenen plaka için teklif vermek isteyenler, 0553 041 53 53 numaralı telefona WhatsApp üzerinden T.C. kimlik numarası, isim ve teklif ettikleri fiyatı iletebilecek.