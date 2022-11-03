Bu kapsamda Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Down Sendromu Derneği iş birliğinde, Esin Ergün Bodur İlkokulunda 46+1 destek eğitim sınıfı Merhum sevilen iş insanı Mehmet Balduk adına açıldı.

Açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ve Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul katıldı.

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “babamın bana ilke edindirdiği eğitime desteğim her zaman devam edecektir” dedi.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan’da, “evlatlarımız için sınıflarımızın sayısını arttıracağız” dedi.