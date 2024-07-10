Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Diyarbakır Valiliğine Vali- Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı.

Karar ile birlikte Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı.

Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.