Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi, memur ve emeklilerin maaş artışlarını netleştirecek son adım olacak. TÜİK, yılın ikinci yarısına ait altıncı ve son enflasyon rakamını 5 Ocak Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Böylece 2026’nın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranları kesinleşmiş olacak.

Beş Aylık Enflasyon Netleşti, Aralık Bekleniyor

Yılın ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışları şöyle gerçekleşti:

Kasım itibarıyla yıllık TÜFE %31,07, 12 aylık ortalamalara göre artış %35,91 oldu. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %11,20, memur ve memur emeklileri için %17,55 oranı şimdiden oluştu. Aralık verisi bu oranların üzerine eklenecek.

En Düşük Maaşlar Ne Olur?