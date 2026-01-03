Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi, memur ve emeklilerin maaş artışlarını netleştirecek son adım olacak. TÜİK, yılın ikinci yarısına ait altıncı ve son enflasyon rakamını 5 Ocak Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Böylece 2026’nın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranları kesinleşmiş olacak.
Beş Aylık Enflasyon Netleşti, Aralık Bekleniyor
Yılın ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışları şöyle gerçekleşti:
-
Temmuz: %2,06
-
Ağustos: %2,04
-
Eylül: %3,23
-
Ekim: %2,55
-
Kasım: %0,87
Kasım itibarıyla yıllık TÜFE %31,07, 12 aylık ortalamalara göre artış %35,91 oldu. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %11,20, memur ve memur emeklileri için %17,55 oranı şimdiden oluştu. Aralık verisi bu oranların üzerine eklenecek.
En Düşük Maaşlar Ne Olur?
-
En düşük emekli maaşı:
Halen 16.881 TL olan taban maaşın, TCMB tahminlerine göre 18.975 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
-
En düşük memur emeklisi maaşı:
22.671 TL’den, seyyanen artış dahil 27.939 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
-
En düşük memur maaşı:
50.503 TL’den 61.012 TL’ye çıkabilir.
En düşük dereceli memur maaşının ise 62.451–62.524 TL bandında oluşması bekleniyor.