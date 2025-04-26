Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Edebiyat Dönüştürür" temasıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yazar ve şairi bir araya getirdi.

Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği program sonunda Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan ünlü şair ve sunucu İbrahim Sadri, Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyasına sunduğu katkılara dikkat çekerek kentin “şiirle yaşayan bir şehir” olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, edebiyatın şehre yön veren önemli bir değer olduğunu belirterek, organizasyonun her yıl artan bir ilgiyle sürdüğünü söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da şiir ve edebiyatın şehirle özdeşleştiğini vurgulayarak program da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikler, 27 Nisan Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek.

Program kapsamında "Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri" de sahiplerini bulacak. Çeşitli dallarda verilen ödüllerle, edebiyata katkı sunan isimler de onurlandırılacak.