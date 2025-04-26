Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Edebiyat Dönüştürür” mottosuyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, edebiyatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Etkinliklerin sonuna yaklaşılırken, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yazarlar Kaan Murat Yanık, Ali Emre, Mustafa Akar ve Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Başka Bir ‘Dünya Edebiyatı’ Mümkün Mü?” başlıklı söyleşi, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Panelde, mevcut dünya edebiyatı anlayışının sınırları ve gelecekte nasıl dönüşebileceği tartışıldı. Konuşmacılar, edebiyatın küresel yapısına eleştirel bir gözle bakarken, yeni bir edebi düzenin nasıl mümkün olabileceğine dair çarpıcı fikirler sundu. Söyleşi, soru-cevap bölümüyle interaktif bir atmosfere dönüşürken, katılımcılar da düşüncelerini paylaşma imkânı buldu.

Konuşmacılar, Dünya Edebiyatını Tartıştı

Programda konuşan yazar Kaan Murat Yanık, edebiyatın yalnızca Batı merkezli bir algıya indirgenmemesi gerektiğini vurguladı. Farklı coğrafyaların sesinin daha güçlü duyulabilmesi için yeni yayıncılık modellerine ve daha kapsayıcı bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu belirtti. Diğer bir konuşmacı Ali Emre, alternatif bir dünya edebiyatı tasavvuru için yerel kültürlerin korunması ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Mustafa Akar, edebiyatın sadece estetik bir uğraş olmadığını, aynı zamanda bireylerin ve toplumların ruh dünyasını şekillendiren güçlü bir araç olduğunu söyledi. Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta da, kültürel çeşitliliğin dünya edebiyatına zenginlik kattığını vurguladı. Edebiyatın evrensel bir dil oluşturmadaki rolüne değindi ve bu çeşitliliğin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.