Kahramanmaraş, Türkiye'nin en büyük lahanalarının yetiştirildiği iller arasında öne çıkarken, çiftçiler bu yıl dev lahana hasadına başladı.

Göksun ilçesine bağlı Hacı Mirze, Ahmetçik ve Elmalı mahalleleri ile Elbistan ilçesinde yetiştirilen lahanalar, 50 kilograma kadar ulaşan büyüklükleri ile dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle zor günler yaşayan çiftçiler, bu yıl yüksek verim oranlarıyla yüzlerini güldürmeyi başardı. Lahana sebzesine olan talep, turşu ve sarma yemeği yapmak isteyen tüketicilerden gelen özel ilgi talebi yükseltti.

Pazarda lahananın kilosu 30 lira ile 50 lira arasında değişirken, kış mevsiminde bu fiyat 80 liraya kadar çıkıyor.

Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde yaşayan çiftçiler, lahana üretiminden elde ettikleri değerlendirmeleri konteynerlerde lahana turşusu yaparak artırmayı hedefliyor.

Göksun ve Elbistan ilçelerinde bu yıl 10 bin ton lahana rekoltesi bekleniyor. Üreticiler, sağladıkları başarı ve elde ettikleri gelirle daha umutlu bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor.