Yerlikaya, operasyonların, İl Emniyet Müdürlüklerince, 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Kahramanmaraş’ında olduğu 41 ilde düzenlendiğini ifade etti.

İl Jandarma Komutanlıklarınca da operasyonların İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Antalya, Batman, Adana, Hakkari, Van, Samsun, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Sakarya'da gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 434 kişinin yakalandığını kaydetti.

