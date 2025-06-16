Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda suç ve suçlulara göz açtırılmadı.

Yapılan çalışmalar kapsamında; çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 şahıs olmak üzere toplam 56 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlardan 28’i tutuklandı.

Operasyonlarda toplamda 32,51 gram esrar, 260,92 gram metamfetamin, 148,22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 174 adet sentetik ecza, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekiplerince; trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü kirliliğine sebep olan sürücülere yönelik denetimlerde 133 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 47 araca abartı egzoz kullanmaktan ve 282 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.