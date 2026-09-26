Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 8 başpehlivanın yanı sıra toplam 84 pehlivan mücadele etti. Başpehlivanlık müsabakalarının yarı finalinde Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu, finalde karşı karşıya geldi.

ERDOĞAN GÜREŞÇİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da final müsabakasını izlemek üzere Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.

Final karşılaşması öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş ile bir araya gelen Erdoğan, iki güreşçiye başarılar diledi.

KARŞILAŞMA 2 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın başpehlivanlık kategorisinde şampiyon oldu.

Başaltı A kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Necip Al ise başpehlivanlığa yükseldi.

Orhan Okulu'ya şampiyonluk kemeri ve kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından verildi.

DİĞER KATEGORİLERDE ŞAMPİYON OLANLAR

Başaltı: Kerem Kahya

Büyük Orta: Caner Arslan

Küçük Orta Büyük Boyu: Melih Özdemir

Küçük Orta Küçük Boyu: Alper Çelik

Deste Büyük Boyu: Can Ergen

Deste Orta Boyu: Yiğit Aktaş

Deste Küçük Boyu: Kadir Buğra Dikik

Ayak Boyu: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş