UEFA Uluslar Ligi maçlarının heyecanı başladı.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımınız ile Zinedine Zidane’ın çalıştırdığı Fransa ile A Ligi 1. Grup müsabakasında karşı karşıya geldi.
Alman hakem Felix Zwayer’in düdük çaldığı ve Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan Fransa oldu.
Milliler, konuk ettiği Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu.
FRANSA'NIN GOLÜ MBAPPE'DEN
Fransa'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kylian Mbappe attı.
Maç öncesi kadroda yer alması ağrıları nedeniyle şüpheli olan Mbappe golden sonra daha santra yapılmadan sakatlanarak oyundan çıktı.
İLK A LİG MAÇIMIZDAN PUAN ALAMADIK
Fransa'ya karşı iki maç aradan sonra kaybeden Millilerimiz, tarihindeki ilk Uluslar A Ligi maçından puansız ayrıldı.
UĞURCAN ÇAKIR KIRMIZI KART GÖRDÜ
A Milli Takımımız'da Uğurcan Çakır, 87. dakikada VAR hakemi Christian Dingert'in uyarısı üzerine kırmızı kart gördü.