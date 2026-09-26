Kahramanmaraş’ı 2. Lig’de temsil eden Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun 4’üncü haftasında Yeni Orduspor’a konuk oldu. Ligde geride kalan 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, Ordu deplasmanına sezonun ilk galibiyetini almak için çıktı.

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İLK GALİBİYET ORDU DEPLASMANINDA GELDİ
Karşılaşmada rakibi karşısında 3 puan mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki ilk galibiyetine Ordu deplasmanında ulaştı.

PUANINI 5’E YÜKSELTTİ
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Kahramanmaraş İstiklalspor, ilk 3 haftada aldığı 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından galibiyet hasretine son verdi. Yeni Orduspor karşısında alınan 3 puanla birlikte Kahramanmaraş temsilcisi ligdeki puanını 5’e yükseltti.
İstiklalspor, Ordu deplasmanından aldığı kritik galibiyetle önümüzdeki haftalar öncesinde moral kazandı.