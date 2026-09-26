Milli satranççımız Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç camiasının en prestijli platformlarında Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Genç yaşta elde ettiği Büyükusta unvanıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından uluslararası düzeyde tescillendi.

FIDE Excellence Awards İlk Kez Düzenlendi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Uluslararası Satranç Federasyonunun satranç dünyasında son iki yıla damga vuran en başarılı sporcu, organizasyon ve projeleri ödüllendirmek amacıyla ilk kez hayata geçirdiği FIDE Excellence Awards sahiplerini buldu.

Dünya çapında birçok kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninde, Türkiye’yi temsil eden genç harika çocuk Yağız Kaan Erdoğmuş ön plana çıktı.

"Yılın Çıkış Yapan Sporcusu" Seçildi

Uluslararası turnuvalarda sergilediği yüksek hamle kalitesi, rating artışları ve kendinden tecrübeli dünya devlerine karşı elde ettiği zaferlerle adından söz ettiren Yağız Kaan Erdoğmuş, "Yılın Çıkış Yapan Sporcusu" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülünü kazandı.