Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İlkyardım Eğitim Merkezi, 2018’den bu yana okullarda “İlkyardımcı” sertifikalı personel ihtiyacını karşılamak için eğitimler veriyor. Bugüne kadar 6 bin 800 öğretmen ve MEB personeline uygulamalı ilkyardım eğitimi veren merkez, katılımcılara hem teorik hem pratik bilgi kazandırıyor.

Eğitimlerde temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıkları, bilinç bozukluğu, yaralanma, boğulma ve acil taşıma teknikleri gibi konular işleniyor. 16 saatlik uygulamalı eğitim sonunda başarılı olanlara 3 yıl geçerli sertifika verilirken, süre dolduğunda 8 saatlik güncelleme eğitimi ile geçerlilik uzatılıyor.

Merkez, öğretmenlerin yanı sıra 36 bin 250 öğrenci ve 400 veliye de ilkyardım farkındalık eğitimi verdi.

Tüm öğretmenlerin bu eğitimi alması hedefleniyor.